В доме престарелых в бельгийском городе Мол после визита мужчины, переодетого Санта-Клаусом, случилась вспышка COVID-19. Всего заразился 121 житель дома и 36 работников, умерли 18 человек.

Об этом сообщает The Sun.

Персонал дома престарелых надеялся, что Санта поднимет моральный дух среди жителей. До визита у мужчины не было симптомов болезни.

Также руководство дома заявило, что Санта-Клаус и его помощники были терапевтами, у которых также есть доступ к жильцам в другое время.

“Сначала говорили, что правила соблюдались, но потом сразу же вы получаете фотографии от семей пациентов, где видно, что это не так”, – прокомментировал ситуацию мэр Мола.

Яннес Верхейен, фирмы Armonea, которая управляет домом престарелых, сказал, что команда очень шокирована случившимся, но это также делает их очень мотивированными на то, чтобы снова бороться с вирусом.

Тем не менее ведущий вирусолог Бельгии Марк Ван Ранст из Университета Левена заявил, что сомневается, что Санта мог вызвать столько инфекций. Он считает, что причиной массовой заболеваемости стала плохая вентиляция помещения.