Об этом сообщает Le soir.
Считается, что Синтерклаас живет в Испании, а Пер-Ноэль – во Франции.
Министр написал им письмо, в котором говорится, что он избавляет их от необходимости уходить на 10-дневный карантин по прибытии в Бельгию.
По словам Ванденбрука, само путешествие займет 17 дней, что больше, чем срок карантина.
“Вы же не хотите разочаровать детей. И мы не хотим. И мы можем вас заверить: вам не придется бегать с крыши на крышу в скафандре. Тем не менее, мы советуем вам постоянно держать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску”, – говорит министр здравоохранения.
Сейчас в Бельгии действует комендантский час, который останется в силе и в ночь на 6 декабря, когда Синтерклаас разносит подарки. Тем не менее это ограничение не будет распространяться на бельгийских Санта Клаусов.
- 16 октября стало известно, что в Бельгии решили ужесточить карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.