Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук разрешил двум местным Санта Клаусам – Синтерклаасу и Пер-Ноэлю – не идти на 10-дневный карантин по прибытии в Бельгию, чтобы они успели раздать детям новогодние подарки.

Об этом сообщает Le soir.

Считается, что Синтерклаас живет в Испании, а Пер-Ноэль – во Франции.

Министр написал им письмо, в котором говорится, что он избавляет их от необходимости уходить на 10-дневный карантин по прибытии в Бельгию.

По словам Ванденбрука, само путешествие займет 17 дней, что больше, чем срок карантина.

“Вы же не хотите разочаровать детей. И мы не хотим. И мы можем вас заверить: вам не придется бегать с крыши на крышу в скафандре. Тем не менее, мы советуем вам постоянно держать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску”, – говорит министр здравоохранения.

Сейчас в Бельгии действует комендантский час, который останется в силе и в ночь на 6 декабря, когда Синтерклаас разносит подарки. Тем не менее это ограничение не будет распространяться на бельгийских Санта Клаусов.