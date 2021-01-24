Власти Бельгии запретили жителям выезжать на отдых за границу, чтобы ограничить распространение новых штаммов коронавируса и избежать смертельной третьей волны COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство страны решило запретить въезд в Бельгию или выезд из нее для отдыха или туризма на срок с 27 января по 1 марта.

Власти хотят избежать повторения прошлой зимы, когда бельгийцы отправились на горнолыжные каникулы, привезя с собой вирус. Аналогично в период Рождества и Нового года 160 тысяч жителей Бельгии проигнорировали совет правительства и отправились в поездки за границу.

Граждане по-прежнему смогут пересекать границы для важных поездок, например, по работе или для лечения.

“Когда люди путешествуют, вирус путешествует вместе с ними”, – подчеркнул премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Он уточнил, что Бельгия имеет один из самых низких показателей заражения COVID-19 в Европе, но опасность никуда не исчезла. В связи с этим необходимо скорректировать меры, чтобы избежать третьей волны.

Согласно решению правительства, с понедельника лица, прибывающие из Великобритании, Южной Африки и Южной Америки (где ранее фиксировали новый штамм COVID-19) должны будут соблюдать десятидневный карантин с тестированием в первый и седьмой день, сообщает издание The Brussels Times.

Нерезиденты, направляющиеся в Бельгию, должны будут дважды сдавать тест на коронавирус: один при отъезде и один по прибытии. На территории Бельгии можно будет сдать как ПЦР-тест, так и экспресс-тест на антиген.

В правительстве пообещали, что парикмахерские и салоны красоты в Бельгии смогут возобновить работу с 13 февраля при благоприятном развитии ситуации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 5 февраля. Тогда же власти оценят ситуацию с парками отдыха и зоопарками.

Бельгия имеет один из наивысших в мире показателей смертности на душу населения от COVID-19. В стране зафиксировано почти 700 тысяч случаев заражения и более 20 тысяч смертей.

В бельгийском национальном агентстве здравоохранения заявили, что показатели инфицирования все еще слишком высоки, чтобы смягчать карантинные меры.