Об этом сообщает агентство Reuters.

О новых шагах объявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр страны Александр Де Кро.

“Количество заражений растет с каждым днем, и очень быстро. Наши врачи и больницы находятся под сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом”, – подчеркнул он.

“Ближайшие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего”, – добавил политик.

Новые меры вступят в силу с понедельника, 19 октября, и продлятся не менее месяца. Через две недели власти оценят их эффективность.

Так, правительство Бельгии решило закрыть все бары и рестораны в стране на четыре недели.

Продажа алкоголя вечером будет запрещена с 20:00, сообщает издание The Brussels Times.

В стране будет введен комендантский час в ночное время. Людям будет запрещено выходить на улицу с 00:00 до 5:00 утра.

Близкое общение с лицами, которые не являются членами семьи, за пределами собственного жилья сокращается до 1 человека. В гости можно будет пригласить не более 4 человек (при условии, что в течение двух недель это будут те же люди).

Правительство рекомендовало жителям работать удаленно, если есть возможность.

Спустя пять недель после открытия бельгийские университеты с понедельника должны будут перейти в основном на онлайн-обучение. В то же время школы пока продолжат работать.

Продовольственные рынки могут работать при соблюдении всех эпидемиологических норм. Однако рождественские ярмарки и блошиные рынки запретят.

Как отмечает Reuters, Бельгия занимает второе место в Европе по уровню инфицирования на душу населения (после Чехии). Количество новых случаев заражения в стране росло в течение последних недель, достигнув пика в 8500 человек в понедельник. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось вдвое за 11 дней.

В Брюсселе, где находятся ключевые институты Европейского Союза, 20% тестов на COVID-19 оказываются положительными.

По заявлениям органов здравоохранения, к середине ноября может не остаться свободных коек в отделениях интенсивной терапии при нынешних темпах распространения вируса.