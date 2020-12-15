В Бельгии, в муниципалитете Мол (провинция Антверпен) десятки жителей дома престарелых заболели COVID-19 после праздничного визита человека в костюме Санта-Клауса.

Об этом сообщает NZ Herald.

Власти Мола начали расследование после того, как десятки жителей дома престарелых Хемельрейк дали положительный результат на COVID-19 после рождественского визита человека в костюме Санта Клауса. Вскоре после этого мужчина получил положительный результат на коронавирус, в результате чего власти начали проверять жителей дома.

Изначально сообщалось, что 45 пенсионеров получили положительный результат, хотя фламандская телекомпания VRT сообщает, что общее число заболевших уже достигло 75 – включая 14 сотрудников.

Мэр города Вим Кейерс рассказал, что визит организовали с наилучшими намерениями.

“Работники учреждения рассказали, что все сотрудники и пенсионеры соблюдали масочный режим, но на самом деле это оказалось неправдой: изначально они сказали, что все правила были соблюдены, но потом на фото ты видишь, что это не так”, — говорит Кейерс.