Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.
“1 сентября с Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)”, – говорится в сообщении.
Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19. Также проводится эпидемиологическое расследование и определяется круг контактных лиц.
При этом отмечается, что учебный процесс в классе приостанавливается до 17 сентября, а дети будут учиться дистанционно.
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