Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции.
Так, в местный отдел полиции с заявлением о факте жестокого обращения с животным обратилась председатель общественной организации “Бердянская служба защиты животных”.
“Правоохранители установили, что 11 августа 70-летний житель города Бердянск сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. Граждане отвезли животное с многочисленными травмами в ветеринарную клинику”, – сказано в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.
- В мае этого года 28-летнего жителя Винницы приговорили к пяти годам лишения свободы за жестокое избиение собаки, в результате которого животное скончалось.