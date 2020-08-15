В городе Бердянск (Запорожская область) мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции.

Так, в местный отдел полиции с заявлением о факте жестокого обращения с животным обратилась председатель общественной организации “Бердянская служба защиты животных”.

“Правоохранители установили, что 11 августа 70-летний житель города Бердянск сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. Граждане отвезли животное с многочисленными травмами в ветеринарную клинику”, – сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.