В бердянской лаборатории впервые сделали ПЦР-тест на коронавирус по методике картриджной ПЦР-технологии.

Об этом сообщается на сайте Бердянского ТМО.

Этот тест выявляет COVID-19 в течение 30 минут. Отрицательный результат – через 51 минуту.

“БТМО за собственные средства приобрело первые 30 картриджей. Теория хорошо, но все хочется проверить на практике в родных стенах нашей лаборатории. Поэтому первое исследование мы провели у больного с ПЦР+. Положительный результат у этого пациента подтвержден специалистами Запорожского лабораторного центра. А это означает только одно — методика работает. Модификация аппарата, который находится в БТМО, позволяет одновременно проводить четыре тестирования”, – рассказал директор Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров.

В БТМО подчеркнули, что такое тестирование пока доступно только пациентам в крайне тяжелом состоянии или с подозрением на COVID-19.

“На данный момент эта группа пациентов является очень проблемной и уязвимой. Результаты тестирования нам приходится ждать 2-3 суток, а с применением данной технологии время от поступления пациента до получения результата может составить менее часа. Медицинский работник дольше одевает и снимает средства индивидуальной защиты, чем выполняется один этот анализ”, – сообщили в БТМО.