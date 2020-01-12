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У берегов Греции утонуло 12 мигрантов

По меньшей мере двенадцать человек утонули, после того, как их лодка затонула вблизи острова в западной части Греции.

Воскресенье, 12 января 2020, 10:00

Об этом сообщает агентство Reuters.

Береговой охране Греции удалось спасти 21 человека.

Всего на плавсредстве находилось до 50 человек. В район бедствия направили вертолеты и корабли.

Греческие власти регулярно выявляют лодки с мигрантами, направляющихся в Грецию из Турции.

По данным УВКБ ООН, агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году в Грецию прибыли около 74 500 мигрантов и беженцев, большинство из которых выбрали морской путь.

  • 23 октября сообщалось, что в английском графстве Эссекс полицейские обнаружили в контейнере грузовика тела 39 людей.
  • 9 ноября в полиции Лондона (Великобритания) заявили, что им удалось идентифицировать тела всех 39 погибших в фургоне мигрантов из Вьетнама. Среди умерших были 10 подростков.
  • Британская полиция сообщила о задержании второго подозреваемого в деле о гибели 39 мигрантов-вьетнамцев в фургоне.
Теги: Греция, мигранты

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