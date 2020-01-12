У берегов Греции утонуло 12 мигрантов

Об этом сообщает агентство Reuters.
Береговой охране Греции удалось спасти 21 человека.
Всего на плавсредстве находилось до 50 человек. В район бедствия направили вертолеты и корабли.
Греческие власти регулярно выявляют лодки с мигрантами, направляющихся в Грецию из Турции.
По данным УВКБ ООН, агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году в Грецию прибыли около 74 500 мигрантов и беженцев, большинство из которых выбрали морской путь.
- 23 октября сообщалось, что в английском графстве Эссекс полицейские обнаружили в контейнере грузовика тела 39 людей.
- 9 ноября в полиции Лондона (Великобритания) заявили, что им удалось идентифицировать тела всех 39 погибших в фургоне мигрантов из Вьетнама. Среди умерших были 10 подростков.
- Британская полиция сообщила о задержании второго подозреваемого в деле о гибели 39 мигрантов-вьетнамцев в фургоне.