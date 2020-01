Об этом сообщает агентство Reuters.

Танкер, который, по словам Федерального транспортного управления – FTA, на момент возгорания не перевозил нефтяной груз, проходил техническое обслуживание. Экипаж отправил сигнал бедствия и его благополучно эвакуировали.

Представитель Национального совета по СМИ ОАЭ сообщил, что на данный момент ведется расследование причин возгорания.

A video circulating on social media is believed to show the incident involving a vessel on fire off the coast of Sharjah in the United Arab Emirates.https://t.co/AmHbpizSlo pic.twitter.com/MU8RrZ9CIp

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 29, 2020