Об этом сообщает агентство Reuters.
Танкер, который, по словам Федерального транспортного управления – FTA, на момент возгорания не перевозил нефтяной груз, проходил техническое обслуживание. Экипаж отправил сигнал бедствия и его благополучно эвакуировали.
Представитель Национального совета по СМИ ОАЭ сообщил, что на данный момент ведется расследование причин возгорания.
A video circulating on social media is believed to show the incident involving a vessel on fire off the coast of Sharjah in the United Arab Emirates.https://t.co/AmHbpizSlo pic.twitter.com/MU8RrZ9CIp
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 29, 2020
Представитель 5-го флота США со штаб-квартирой в близлежащем Бахрейне заявил, что силы США “знают об инциденте, и следят за ситуацией”.
Оперативный отдел по морской торговле Соединенного Королевства (UKMTO) заявил, что получил сообщения о пожаре судна к северо-западу от эмирата Объединенных Арабских Эмиратов Шарджа.
- 22 ноября 2019 года у берегов Одессы из-за шторма сел на мель танкер “Делфи”, на борту которого находятся трое членов экипажа. Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года.
- Экипаж танкера “Делфи”, который ранее сел на мель в Одессе, эвакуировали.
- Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” в Одессе превышала допустимую норму в 53 раза.