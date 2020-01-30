Об этом сообщает агентство Reuters.

Танкер, который, по словам Федерального транспортного управления – FTA, на момент возгорания не перевозил нефтяной груз, проходил техническое обслуживание. Экипаж отправил сигнал бедствия и его благополучно эвакуировали.

Представитель Национального совета по СМИ ОАЭ сообщил, что на данный момент ведется расследование причин возгорания.

Представитель 5-го флота США со штаб-квартирой в близлежащем Бахрейне заявил, что силы США “знают об инциденте, и следят за ситуацией”.

Оперативный отдел по морской торговле Соединенного Королевства (UKMTO) заявил, что получил сообщения о пожаре судна к северо-западу от эмирата Объединенных Арабских Эмиратов Шарджа.

  • 22 ноября 2019 года у берегов Одессы из-за шторма сел на мель танкер “Делфи”, на борту которого находятся трое членов экипажа. Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года.
  • Экипаж танкера “Делфи”, который ранее сел на мель в Одессе, эвакуировали.
  • Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” в Одессе превышала допустимую норму в 53 раза.