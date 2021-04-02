Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.
Так, КИУ проанализировал показатели участия народных избранников в голосованиях ВР в прошлом месяце.
По данным КИУ, семь нардепов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали “за”, “против”, “воздержался”).
Это: Тарас Козак, Вадим Рабинович, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Юрий Солод (все – представители “Оппозиционной платформы – За життя”), Степан Ивахив (группа “За майбутне”), Олесь Довгий (внефракционный).
Кроме того, почти не голосовали Антон Яценко (внефракционный) и Вадим Столар (“ОПЗЖ”). Как отмечают в КИУ, они “нажали кнопку для голосования только 1 раз за месяц”.
Игорь Абрамович и Сергей Левочкин (оба – “ОПЗЖ”) приняли участие в 0,84% голосований, Ренат Кузьмин (“ОПЗЖ”) – в 1,01%, Александр Пузанов (“ОПЗЖ”) – 1,52%, Юрий Бойко (“ОПЗЖ”) – 1,86%, Александр Дубинский (внефракционный) – 2,36%.
“Речь идет как о депутатах, которые в целом отсутствовали на заседаниях Рады, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не принимали”, – уточнили в комитете.
По данным КИУ, лишь один народный депутат принял участие во всех голосованиях Рады в марте – Максим Павлюк (“Слуга народа”).
Всего в течение прошлого месяца активно голосовали депутаты “Европейской Солидарности” и “Слуги народа”. В среднем один депутат “СН” принял участие в 81% голосований Рады, а “ЕС” – в 80% голосований.
Низкий результат у депутатов “Голоса” – 76% и ВО “Батькивщина” – 74%.
Зато практически не голосовали нардепы “Оппозиционной платформы – За життя”, которые нажимали кнопку только в 34% голосований.
Всего за месяц состоялось 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 592 голосования.
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