В марте заработает Центр противодействия дезинформации: какие у него функции

Украинский центр противодействия дезинформации заработает в марте этого года. Отбор команды уже идет.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

По его словам, Центр противодействия дезинформации (ЦПД) позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор.

Основные функции Центра противодействия дезинформации: выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты. Кроме того, специалисты центра будут отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев.

“Еще одна важная составляющая – повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, и отличать фейки от настоящих новостей”, – написал Ткаченко.

Министр добавил, что Центр противодействия дезинформации планирует сотрудничество с фактчекинговимы организациями в Украине для синхронизации действий и объединение усилий для оперативного противодействия российской пропаганде.