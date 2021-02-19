В марте заработает Центр противодействия дезинформации: какие у него функции

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
По его словам, Центр противодействия дезинформации (ЦПД) позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор.
Основные функции Центра противодействия дезинформации: выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты. Кроме того, специалисты центра будут отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев.
“Еще одна важная составляющая – повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, и отличать фейки от настоящих новостей”, – написал Ткаченко.
Министр добавил, что Центр противодействия дезинформации планирует сотрудничество с фактчекинговимы организациями в Украине для синхронизации действий и объединение усилий для оперативного противодействия российской пропаганде.
- Напомним, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры. А глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.
- Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” (RSF) считает, что предлагаемый Кабинетом Министров Украины законопроект о дезинформации может “представлять угрозу для свободы прессы”.
- Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции “Слуги народа” выразили обеспокоенность законопроектом Министерства культуры о борьбе с дезинформацией.