Об этом сообщает агентство ВВС.

Инцидент произошел в берлинском районе Целендорф.

Местные жители в течение нескольких недель были озадачены из-за действий неизвестного вора, который похищал их обувь – преимущественно резиновые шлепанцы или кроссовки (оставленные у порогов домов).

Как выяснилось, этим вором была лиса. Ее поймал “на горячем” один из жителей – Кристиан Мейер, заметив, что животное несет в зубах два голубых шлепанца.

Оказалось, что у лисы есть целая “коллекция” украденных вещей, которая насчитывала более 100 единиц обуви.

Мужчина, который “вычислил” животное, как-то заметил, что его кроссовки за ночь исчезли с террасы. Он опубликовал известие о пропаже на локальном ресурсе Nebenan.de, и выяснилось, что аналогичная проблема постигла и других жителей, сообщает DW.

Своих кроссовок в “коллекции” лисы Мейер так и не нашел. Но удалось установить владельцев трех обнаруженных пар обуви.