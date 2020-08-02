Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Twitter берлинской полиции.

Отмечается, что трех раненых полицейских госпитализировали.

Участие в акции протеста приняли десятки тысяч человек. Сначала до 17 тыс. человек прошли шествием по улицам Берлина. По данным полиции, люди не соблюдали дистанцию ​​и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По приблизительным оценкам, общее количество участников составило около 20 тыс. человек.

Участники обеих акций требовали отмены всех введенных противоэпидемических мероприятий. Они призвали всех к “свободе” и “сопротивлению”.

Полиция пыталась прекратить этот митинг из-за того, что протестующие не хотели соблюдать дистанцию ​​и надевать защитные маски. Однако демонстранты отказались подчиниться. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.