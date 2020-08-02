В Берлине во время столкновений на акции протеста против карантина пострадали 18 полицейских.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Twitter берлинской полиции.

Отмечается, что трех раненых полицейских госпитализировали.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

Участие в акции протеста приняли десятки тысяч человек. Сначала до 17 тыс. человек прошли шествием по улицам Берлина. По данным полиции, люди не соблюдали дистанцию ​​и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По приблизительным оценкам, общее количество участников составило около 20 тыс. человек.

Участники обеих акций требовали отмены всех введенных противоэпидемических мероприятий. Они призвали всех к “свободе” и “сопротивлению”.

Полиция пыталась прекратить этот митинг из-за того, что протестующие не хотели соблюдать дистанцию ​​и надевать защитные маски. Однако демонстранты отказались подчиниться. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.