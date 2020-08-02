Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Twitter берлинской полиции.
Отмечается, что трех раненых полицейских госпитализировали.
Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.
Kommen Sie gut nach Hause!
— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020
Участие в акции протеста приняли десятки тысяч человек. Сначала до 17 тыс. человек прошли шествием по улицам Берлина. По данным полиции, люди не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По приблизительным оценкам, общее количество участников составило около 20 тыс. человек.
Участники обеих акций требовали отмены всех введенных противоэпидемических мероприятий. Они призвали всех к “свободе” и “сопротивлению”.
Полиция пыталась прекратить этот митинг из-за того, что протестующие не хотели соблюдать дистанцию и надевать защитные маски. Однако демонстранты отказались подчиниться. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.
- В субботу, 1 августа, в Берлине (Германия) тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.