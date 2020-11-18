В Берлине во время протестов против ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, на улицы вышли от 5 до 10 тысяч человек. Полици применила против митингующих водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что полиция разгоняла протестующих возле Бранденбургских ворот; некоторых участников акции задержали. По информации DW, полиция также применила и слезоточивый газ.

Причиной для разгона стало несоблюдение людьми социальной дистанции и отказ надеть маски.

Протесты вспыхнули после того, как немецкие законодатели начали обсуждение законопроекта, который закрепит обязательное соблюдение социальной дистанции, масочный режим в общественных местах и ​​закрытие магазинов, чтобы замедлить распространение вируса.

Несмотря на то, что такие меры поддерживаются большинством жителей Германии, меньшинство устраивает регулярные митинги по всей стране, утверждая, что ограничения неконституционны.

Ожидается, что меры будут приняты как нижней, так и верхней палатами парламента и будут быстро подписаны президентом Германии.

Министр здравоохранения Йенс Спан выступил в защиту этих мер, заявив законодателям, что власти каждый день пытаются найти баланс между ограничениями и защитой демократических свобод.

Но он настаивал на том, что Германия нашла правильный путь, отмечая, что у нее дела обстоят намного лучше, чем у многих ее европейских соседей.

В целом в стране зарегистрировано 833 000 случаев коронавируса и более 13 000 смертей.

Во вторник власти Германии заявили, что они запретили серию акций протеста непосредственно перед зданием парламента из соображений безопасности, а также оградили обширную территорию, включая Бундестаг и близлежащие офисы парламента, федеральную канцелярию, резиденцию и офисы президента.

За пределами металлических кордонов митингующие собрались у Бранденбургских ворот, на улицах и мостах.

“Мы хотим вернуть себе жизнь”, – гласил один из плакатов протестующих. На другом было написано: “Следите за банками, а не за гражданами”.

По информации полиции Берлина, правоохранители задержали 190 человек.

“По состоянию на 14:00 (15 по киевскому времени) было проведено 190 задержаний. Два человека сразу предстанут перед судом”, – говорится в сообщении.