Об этом сообщает местная газета Berliner Morgenpost.

Новые карантинные ограничения предусматривают запрет на работу магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время суток.

На частных мероприятиях может быть ограниченное количество посетителей: не 25, как раньше, а 10. В период ночного комендантского часа можно будет собираться группами не более, чем пять человек и только на открытом воздухе.

Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00.

Карантинные ограничения начнут действовать с 00:00 10 октября и продлятся до 31 октября.

Решение ужесточить карантинные меры в Берлине приняли после заявления медиков о начале второй волны коронавируса в Германии.