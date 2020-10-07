Об этом сообщает местная газета Berliner Morgenpost.
Новые карантинные ограничения предусматривают запрет на работу магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время суток.
На частных мероприятиях может быть ограниченное количество посетителей: не 25, как раньше, а 10. В период ночного комендантского часа можно будет собираться группами не более, чем пять человек и только на открытом воздухе.
Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00.
Карантинные ограничения начнут действовать с 00:00 10 октября и продлятся до 31 октября.
Решение ужесточить карантинные меры в Берлине приняли после заявления медиков о начале второй волны коронавируса в Германии.
- Правительство Германии решило отменить норму об общем предостережении относительно поездок в около 160 стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны.