У середу, 21 квітня, в Берліні (Німеччина) сталися сутички поліції з учасниками акції протесту проти ухвалення Бундестагом змін до закону про захист від інфекційних хвороб. Вказані правки передбачають посилення коронавірусних обмежень.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Ще вдень біля Бранденбурзьких воріт зібралося близько 8 тисяч протестувальників. Вони скандували різні гасла (наприклад, “Мир, свобода, ні – диктатурі!”, “Опір”, “Ми – народ!”) та тримали банери з лозунгами про те, що коронавірусні обмеження “підривають цінності, закріплені в конституції”.

Як повідомляє агентство АР, оскільки учасники акції, всупереч вимогам, відмовлялися дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски, поліція вирішила припинити її. Демонстранти чинили опір, вступили в сутички з поліцейськими, в хід пішли пляшки.

Правоохоронці у відповідь застосувала перцевий газ. Загалом до охорони порядку були залучені близько 2200 поліцейських.

Загалом було затримано понад 150 людей за напад на правоохоронців та порушення карантинних правил.

Що передбачають внесені до законодавства зміни

Німецький Бундестаг 21 квітня підтримав зміни до закону про захист від інфекційних хвороб.

За таке рішення проголосували 342 депутати, проти висловилися 250, а 64 – утрималися.

Запропоновані зміни до закону регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Вони надають уряду канцлера Ангели Меркель більше повноважень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Зміни, зокрема, передбачають єдині для всієї Німеччини заходи боротьби з епідемією COVID-19. В округах і містах з високим рівнем інфікування передбачені комендантська година до 5:00, закриття шкіл і суворіші правила для роботи магазинів, а також обмеження на приватні збори.

Як пояснює німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle, передбачено запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на коронавірус у певному населеному пункті чи регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

Спочатку уряд пропонував запровадити комендантську годину з 22:00 до 05:00. Проте під час обговорення було досягнуто домовленості, що з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а після опівночі забороняється залишати домівки.

Школи і дитячі садки пропонується зачиняти за умови перевищення показника у 200 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

А роботодавців хочуть зобов’язати двічі на тиждень пропонувати співробітникам, котрі працюють в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Вказані зміни ще має підтримати Бундесрат.

Ангела Меркель наполягала на їх ухваленні після того, як деякі з 16 федеральних земель Німеччини відмовились вводити жорсткі карантинні заходи, попри спалах коронавірусу.