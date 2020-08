Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению протестующих, ограничительные меры (в том числе ношение защитных масок) нарушают права и свободы граждан.

Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие не менее 17 тысяч людей.

Протестующие начали собираться в центре столицы Германии с утра. Свою акцию они организовали под лозунгом: “Конец пандемии – день свободы”, сообщает агентство ВВС.

Некоторые выкрикивали фразы “Мы вторая волна” и “Сопротивление!”, а также призывали к “свободе”, утверждая, что “самая большая теория заговора – пандемия коронавируса”, пишет издание Tagesspiegel.

Протестующие устроили шествие по улицам города, танцевали и пели “Мы свободные люди!” под мелодию рок-группы Queen “We Will Rock You”. Некоторые несли плакаты с лозунгами: “Мы издаем шум, потому что вы крадете нашу свободу!”, “Думайте! Не надевайте маску!”, “Корона, ложная тревога” и другими.

“Наше требование – вернуться к демократии. Маска, которая порабощает нас, должна исчезнуть”, – заявил в комментарии Reuters один из протестующих, отказавшийся назвать свое имя.

Одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, которая утверждает, что занимается защитой основных свобод, сообщает местное издание Berliner Morgenpost. По данным издания, в нее входят сторонники теорий заговора, ультраправых и тех, кто отрицает существование коронавируса.

По данным агентства ВВС, среди участников акции были ультраправые и сторонники теории заговора, не верящие в существование COVID-19. Но в основном на улицы вышли люди, недовольные введенными ограничениями.

Полиция зафиксировала нарушения коронавирусных ограничений на демонстрации. Через громкоговорители правоохранители напоминали протестующим об обязанности носить защитную маску и соблюдать дистанцию. Но участники акции на это не обращали внимания.

По сути в масках находились только представители прессы и полицейские.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108

A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020