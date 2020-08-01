Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению протестующих, ограничительные меры (в том числе ношение защитных масок) нарушают права и свободы граждан.

Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие не менее 17 тысяч людей.

Протестующие начали собираться в центре столицы Германии с утра. Свою акцию они организовали под лозунгом: “Конец пандемии – день свободы”, сообщает агентство ВВС.

Некоторые выкрикивали фразы “Мы вторая волна” и “Сопротивление!”, а также призывали к “свободе”, утверждая, что “самая большая теория заговора – пандемия коронавируса”, пишет издание Tagesspiegel.

Протестующие устроили шествие по улицам города, танцевали и пели “Мы свободные люди!” под мелодию рок-группы Queen “We Will Rock You”. Некоторые несли плакаты с лозунгами: “Мы издаем шум, потому что вы крадете нашу свободу!”, “Думайте! Не надевайте маску!”, “Корона, ложная тревога” и другими.

“Наше требование – вернуться к демократии. Маска, которая порабощает нас, должна исчезнуть”, – заявил в комментарии Reuters один из протестующих, отказавшийся назвать свое имя.

Фото: Reuters

Одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, которая утверждает, что занимается защитой основных свобод, сообщает местное издание Berliner Morgenpost. По данным издания, в нее входят сторонники теорий заговора, ультраправых и тех, кто отрицает существование коронавируса.

По данным агентства ВВС, среди участников акции были ультраправые и сторонники теории заговора, не верящие в существование COVID-19. Но в основном на улицы вышли люди, недовольные введенными ограничениями.

Полиция зафиксировала нарушения коронавирусных ограничений на демонстрации. Через громкоговорители правоохранители напоминали протестующим об обязанности носить защитную маску и соблюдать дистанцию. Но участники акции на это не обращали внимания.

По сути в масках находились только представители прессы и полицейские.

Согласно данным ресурса Worldometer, с начала эпидемии в Германии заразились коронавирусом более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В последние недели показатели заражения в стране увеличились, и чиновники предостерегли граждан от потери бдительности.

Коронавирусные ограничения в Германии включают в себя ношение защитных масок в магазинах и в общественном транспорте, правила социального дистанцирования и соблюдение гигиенических норм. Для туристов, возвращающихся из регионов повышенного риска, введено обязательное тестирование.

Фото: Reuters

Фото: АР

  • В Баварии (Германия) зафиксировали вспышку коронавируса на сельхозпредприятии среди сезонных работников. Позитивный тест на коронавирус был у 174 работников.
  • В июле сообщалось, что путешественники, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, смогут бесплатно сделать тест на инфицирование в немецких аэропортах.