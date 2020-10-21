Про це повідомляє німецьке видання ZEIT.
Неизвестные преступники обрызгали маслянистой жидкостью не менее 70 объектов в Пергамском музее, Новом музее, Старой национальной галерее и других местах. Пятна остались на египетских саркофагах, каменных скульптурах и картинах XIX века.
Фонд прусского культурного наследия подтвердил повреждение экспонатов, а полиция Берлина проводит расследование и оценку материального ущерба.
- В ночь с 21 на 22 августа вандалы попытались уничтожить скульптуру девочки с колосками, установленную в память о жертвах Голодоморе на территории Национального музея Голодомора-геноцида.