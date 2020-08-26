В Берлине (Германия) запретили демонстрации против мер, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Акции планировались на эти выходные.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение было принято после того, как участники предыдущей акции не надели защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Обеспечивать соблюдение запрета на улицах города будут тысячи полицейских.

Как объяснил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, власти должны найти баланс между правом на свободу собраний и необходимостью защитить людей от вируса. “Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим количеством инфицирований”, – отметил он.

По словам сенатора, организаторы предыдущих протестов намеренно нарушали правила карантина (включая ношение масок и соблюдение дистанцирования). Гайзель подчеркнул, что “такое поведение недопустимо”, информирует издание The Local.

“Те, кто зарегистрировался для участия в митингах, что состоялись в Берлине в начале августа, сознательно нарушили правила, которые они ранее приняли в беседах с полицией: в том числе носить маску и держаться на расстоянии 1,5 метра”, – заявил он.

Сенатор добавил, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для теоретиков заговора и правых экстремистов.

Стоит отметить, что в акциях протеста в эти выходные планировалось участие тысяч демонстрантов.

Противники коронавирусных ограничений, в частности, организовывали на утро субботы марш, после чего намеревались собраться на акцию возле Бранденбургских ворот.

Марш должен был пройти под девизом “Собрание за свободу”. Организаторы сообщили полиции о запланированном участии 17 тысяч человек.

Кроме того, в полицию поступили сообщения о ряде контр-демонстраций.

В среду в Институте Роберта Коха сообщили о более чем 1500 новых случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов. С начала пандемии в Германии было зарегистрировано более 230 тысяч подтвержденных случаев заболевания, свыше 9 тыс. человек умерли.