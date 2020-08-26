Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое решение было принято после того, как участники предыдущей акции не надели защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Обеспечивать соблюдение запрета на улицах города будут тысячи полицейских.
Как объяснил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, власти должны найти баланс между правом на свободу собраний и необходимостью защитить людей от вируса.
“Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим количеством инфицирований”, – отметил он.
По словам сенатора, организаторы предыдущих протестов намеренно нарушали правила карантина (включая ношение масок и соблюдение дистанцирования). Гайзель подчеркнул, что “такое поведение недопустимо”, информирует издание The Local.
“Те, кто зарегистрировался для участия в митингах, что состоялись в Берлине в начале августа, сознательно нарушили правила, которые они ранее приняли в беседах с полицией: в том числе носить маску и держаться на расстоянии 1,5 метра”, – заявил он.
Сенатор добавил, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для теоретиков заговора и правых экстремистов.
Стоит отметить, что в акциях протеста в эти выходные планировалось участие тысяч демонстрантов.
Противники коронавирусных ограничений, в частности, организовывали на утро субботы марш, после чего намеревались собраться на акцию возле Бранденбургских ворот.
Марш должен был пройти под девизом “Собрание за свободу”. Организаторы сообщили полиции о запланированном участии 17 тысяч человек.
Кроме того, в полицию поступили сообщения о ряде контр-демонстраций.
В среду в Институте Роберта Коха сообщили о более чем 1500 новых случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов. С начала пандемии в Германии было зарегистрировано более 230 тысяч подтвержденных случаев заболевания, свыше 9 тыс. человек умерли.
- В субботу, 1 августа, в Берлине (Германия) тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Среди участников акции были ультраправые и сторонники теории заговора, не верящие в существование COVID-19. Но в основном на улицы вышли люди, недовольные введенными ограничениями. Полиция зафиксировала нарушения коронавирусных ограничений на демонстрации: почти все участники были без защитных масок и не соблюдали правила дистанцирования.