Об этом сообщает агентство Reuters. Кроме того, об этом сообщается в Instagram-аккаунте музея.

С пятницы, 30 октября, восковая фигура Трампа находится непосредственно в контейнере, набитом мешками с “мусором”. Из него торчат небольшие таблички с надписями на английском языке: “Вы уволены!”, “Фейковые новости!” (часто употребляемое Трампом выражение по отношению к СМИ), “Я люблю Берлин”.

На контейнере, который стоит в музее на фоне вывески “Trump Tower” (небоскреб в Нью-Йорке, которым владеет Трамп), написано: “Dump Trump. Make America Great again”.

Madame Tussauds in Berlin loaded its effigy of President Trump into a dumpster, a move apparently intended to reflect its expectations of #Election2020 https://t.co/YgPEZnLfnj pic.twitter.com/C7L6kVczNy

— Reuters (@Reuters) October 30, 2020