В Берлине филиал Музея восковых фигур мадам Тюссо в преддверии президентских выборов в США поместил фигуру действующего американского лидера Дональда Трампа в мусорный бак.

Об этом сообщает агентство Reuters. Кроме того, об этом сообщается в Instagram-аккаунте музея.

С пятницы, 30 октября, восковая фигура Трампа находится непосредственно в контейнере, набитом мешками с “мусором”. Из него торчат небольшие таблички с надписями на английском языке: “Вы уволены!”, “Фейковые новости!” (часто употребляемое Трампом выражение по отношению к СМИ), “Я люблю Берлин”.

На контейнере, который стоит в музее на фоне вывески “Trump Tower” (небоскреб в Нью-Йорке, которым владеет Трамп), написано: “Dump Trump. Make America Great again”.

Madame Tussauds in Berlin loaded its effigy of President Trump into a dumpster, a move apparently intended to reflect its expectations of #Election2020 https://t.co/YgPEZnLfnj pic.twitter.com/C7L6kVczNy — Reuters (@Reuters) October 30, 2020

В музее отметили, что новое местоположение фигуры Трампа “носит скорее символический характер в преддверии выборов в США”.

“Мы здесь, в музее мадам Тюссо в Берлине, переместили восковую фигуру Дональда Трампа в качестве подготовительной меры”, – сообщили в музее.

В Instagram-аккаунте музея сказано, что таким образом сотрудники решили освободить место для скульптуры следующего главы Белого дома.

Пока неясно, как долго фигура Трампа пробудет в мусорном контейнере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madame Tussauds Berlin (@tussaudsberlin) 30 Окт 2020 в 6:20 PDT