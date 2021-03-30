Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Тем, кто пострадал от насилия на расовой почве и имеет азиатское происхождение – предусмотрено 49,5 миллиона долларов помощи из “Плана спасения Америки”.
Министерству юстиции поручили уделить особое внимание проблеме роста колличества преступлений на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.
“Мы не можем молча наблюдать за всплеском насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Это неправильно, это не по-американски, и это необходимо прекратить”, – сказал Байден.
Также Белый дом инициировал создание новой рабочей группы по борьбе с ксенофобией в отношении людей азиатского происхождения в сфере охраны здоровья.
Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- 21-летний американец из Атланты (штат Джорджия) Роберт Аарон Лонг, убивший шестерых азиатских женщин, действовал, возможно, не из-за расовой ненависти. Парень лечился от сексуальной адикции.
- В минувшие выходные по всей территории США прошли массовые демонстрации и пикеты в ответ на стрельбу в спа-центре в столичном районе Атланты в Джорджии. Тогда 21-летний американец Роберт Аарон Лонг убил шестерых женщин азиатского происхождения.