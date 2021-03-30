В администрации президента США Джо Байдена анонсировали новые меры в ответ на всплеск насилия в отношении азиатов. Один из пунктов - финансовая помощь.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Тем, кто пострадал от насилия на расовой почве и имеет азиатское происхождение – предусмотрено 49,5 миллиона долларов помощи из “Плана спасения Америки”.

Министерству юстиции поручили уделить особое внимание проблеме роста колличества преступлений на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения.

“Мы не можем молча наблюдать за всплеском насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Это неправильно, это не по-американски, и это необходимо прекратить”, – сказал Байден.

Также Белый дом инициировал создание новой рабочей группы по борьбе с ксенофобией в отношении людей азиатского происхождения в сфере охраны здоровья.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.