Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Учитывая, что Байден в политике уже несколько десятилетий, общение с журналистами не должно вызвать у него сложностей. Однако первая пресс-конференция в статусе президента имеет некоторые особенности, к которым важно быть готовыми.

Во-первых, сроки. Байден стал президентом США, который чрезмерно долго затягивал с проведением первой пресс-конференции. Журналисты ждали этого дня более 50 дней. К примеру, Дональд Трамп встретился с представителями СМИ спустя 28 дней после вступления в должность, Барак Обама – через 21 день, а Джордж Буш – на 34 день.

Однако существует негласное правило – новоизбранному президенту нужно проводить пресс-конференцию после того, как он сделал что-то важное. Еще один удачный момент – определение важных целей.

25 марта – идеальное время для пресс-конференции Байдена, так как утвержден “План спасения Америки”, а часть американских семей получили “стимулар чеки” по 1400 долларов на человека. В администрации Байдена заявили, что идут впереди плана по вакцинации от коронавируса. Вероятнее всего, Байден скажет об этом во время вступления.

Чтобы журналисты остались довольны ответами Байдена, ему важно указывать на то, что уже сделала его администрация в этом вопросе и что собирается сделать. Это касается любого вопроса: иммиграции, вакцинации, налоговой реформы, изменений климата. Вероятнее всего, большинство вопросов будут основаны на его предвыборных обещаниях.

Однако не все президенты готовятся к пресс-конференции. К примеру, Билл Клинтон готовился к встрече с журналистами один рабочий день. По словам 45-го президента Дональда Трампа, он не готовился к пресс-конференциям.

Завтрашняя пресс-конференция установит стиль общения президента с медиа. При Трампе появилось понятие “фейк ньюс” и наблюдалось постоянное противостояние президента и журналистов. Трамп критиковал любого представителя прессы, вопрос которого ему не нравился.

“Байден не Трамп. Он говорит правду в меру своих возможностей; он считает, что средства массовой информации являются неотъемлемой частью нашей демократии, и он считает, что конфликт вреден для президента и страны”, – отметили в материале.