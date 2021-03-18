Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена вскоре назовет "наказания" в отношении России за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом она сказала во время брифинга.

Псаки сделала акцент на том, что США, как и прежде, готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. При этом, в таких аспектах, как доказанное вмешательство в американские выборы – будут действовать жестко. В этом направлении у администрации Байдена совершенно иной подход, чем у администрации его предшественника Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что “отношения нынешней администрации с россиянами будут сильно отличаться от отношений, которые мы наблюдали в течение последних четырех лет”.

“Конечно, Россия понесет ответственность за предпринятые действия”, – однозначно заявила Псаки.

Что касается конкретных мер, которые можно рассматривать, как “наказание за вмешательство в выборы”, Псаки сказала:

“В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее”.

Однозначно, это будет “давление” на РФ.

“Они должны заплатить цену, как сказал президент прошлым вечером. Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года, и мы продолжим оказывать давление на них”, – сказала спикер Белого дома.

Она пояснила, что “наказание” для России необходимо, чтобы показать американцам и другим странам, что будет с “противником” США:

“Президент посчитал важным опубликовать рассекреченную часть доклада (о вмешательстве иностранных государств в американские выборы, – ред.), в котором содержатся оценки, проведенные при предыдущей администрации… Важно, чтобы население страны, члены Конгресса, другие страны понимали, каковы их действия, и хотим ли мы, чтобы наши противники, такие как Россия, пытались разделить нас. И одна из наших стратегий — открыто разоблачать их тактику, чтобы мир знал о них. Поэтому мы и обнародовали этот доклад”.

Кроме вопроса прямого вмешательства России в американские выборы, администрация Байдена запросила у разведслужб данные и по другим вопросам. В частности, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, масштабной хакерской атаке на федеральные ведомства США и о вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане.

“Мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех вопросах будем реагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели”, – сказала Псаки.

После заявления президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин – “убийца”, а Россия ответит за вмешательство в американские выборы, Кремль отозвал своего посла Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций относительно дальнейших действий.

В то же время США не планируют делать то же самое в отношение своего посла в РФ Джона Салливана. Тот может продолжать дипломатическую миссию.

О чем идет речь в отчете американской разведки?

Разведка США представила рассекреченный доклад с доказательствами относительно вмешательства России в процесс американских президентских выборов. В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично курировал некоторые процессы несанкционированного вмешательства.

По данным разведки, Путин и ряд российских правительственных организаций прилагали усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических споров в США.

“Ключевым элементом стратегии Москвы во время этого избирательного цикла было использование людей, связанных с российской разведкой, чтобы продвигать нарративы, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена, – через американские СМИ, чиновников, известных личностей, включая приближенных к экс-президенту Трампу и его администрации”, – говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы.

Также отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач в 2020 году четыре раза публиковал аудиозаписи, которыми пытался доказать причастность Джо Байдена к якобы коррупционным действиям, связанным с Украиной. Такие действия нардепа были направлены на “обеспечение переизбрания президента Трампа”.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась неизменной: якобы коррупционные связи между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

По данным разведки США, российские спецслужбы “использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и связи этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”.