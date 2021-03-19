Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сделала акцент на том, что Байден говорил прямо, называя Путина – убийцей и не собирается отказываться от своих слов.

“Он (Байден) не собирается отказываться от своих слов. Он будет очень откровенен и открыт в отношении (Путина)… Президент Байден встретится с президентом Путиным в надлежащее время. Они имеют разные точки зрения в отношении своих стран, но они согласны в том, что мы должны продолжать искать возможности для совместной работы там, где это отвечает нашим общим интересам”, – сказала она.

Накануне Путин предложил Байдену встреться в онлайн-режиме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что предложение в силе и Путин готов поговорить с американским лидером в любое время.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге следующее:

“Президент Байден знает президента Путина давно. Они оба долгое время находятся на мировой арене, отработали множество вариантов взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией… Президент Байден имеет право ответить в любой манере и в любое время, как это сделал бы любой президент. Но он ясно дал понять, что правительство России заплатит цену (за вмешательство в выборы в США)”.

Псаки попросили ответить, имеют ли санкции хоть какое-то давление на Путина, являются ли они “эффективным” наказанием.

“Мы думаем, что это эффективно. Мы верим, что санкции – один из инструментов продвижения глобальной дипломатии вперед”, – ответила Псаки. Также она сказала, что есть много других инструментов, которыми сможет воспользоваться президент Байден, но называть их не стала.