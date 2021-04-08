Об этом она сказала во время брифинга.
Она отметила, что в США растет озабоченность тем, что происходит у восточной границы Украины. По ее словам, американская сторона продолжает обсуждать передвижение российских войск в регионе с союзниками по НАТО.
“Сейчас Россия имеет больше войск на границе с Украиной, чем имела когда-либо после 2014 года”, – сказала Псаки.
Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.
Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.
- За последние дни руководство страны проинформировало об обострении на Донбассе Великобританию, Канаду и другие страны.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, который, в том числе, касался обострения ситуации на Донбассе. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.