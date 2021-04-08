Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что количество российских военных у украинской границы сейчас выше чем когда-либо с 2014 года, начала эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом она сказала во время брифинга.

Она отметила, что в США растет озабоченность тем, что происходит у восточной границы Украины. По ее словам, американская сторона продолжает обсуждать передвижение российских войск в регионе с союзниками по НАТО.

“Сейчас Россия имеет больше войск на границе с Украиной, чем имела когда-либо после 2014 года”, – сказала Псаки.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.