Спустя год после начала пандемии коронавируса, в Белом доме создали департамент по вопросам людей с инвалидностью. Его руководитель войдет в состав Совета по внутренней политике и обеспечит приоритетное внимание правительства к американцам с ограниченными возможностями, в том числе с хронической инвалидностью, вызванной перенесенным COVID-19.

Об этом в интервью журналу TIME рассказала руководительница департамента Кимберли Кнакштед.

До назначения на эту должность Кнакштед работала старшим советником по вопросам в области инвалидности в комитете Сената по охране здоровья, труда, образования и пенсий (HELP). Ее карьера начиналась в качестве социального работника в школе. Тогда она реально увидела системные проблемы для людей с инвалидностью, которые существуют в США. До того как получить работу на Капитолийском холме, она защитила докторскую степень в области специального образования и политики. Теперь она отвечает за преодоление барьеров и обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными возможностями.

“У нас есть много людей, которые начнут идентифицировать себя как инвалиды в свете COVID-19”, – рассказала она.

Ранее чиновники, которые занимались вопросами людей с ограниченными возможностями, были связующим звеном между инвалидами, общественными организациями и федеральными органами. Теперь же функции Кнакштед расширили. Она будет работать вместе с экспертами по климату, здравоохранению, образованию, расовой справедливости и делам коренных народов над формированием политики, влияющей на все стороны жизни американцев.

Кнакштед рассказала, что до пандемии примерно 60 миллионов человек, каждый четвертый американец, были инвалидами, а теперь их может быть гораздо больше, так как от 10 до 30% людей, заразившихся COVID-19, испытывают затяжные симптомы, которые часто ведут к появлению инвалидности. Теперь им необходимо дополнительное медицинское обслуживание, новые условия работы и более значительная государственная помощь.

При президенте Дональде Трампе многие люди с ограниченными возможностями заявили, что чувствуют себя брошенными и находящимися под угрозой.

Защитники прав инвалидов уже добились многого с приходом к власти Джо Байдена. Так, “План спасения Америки” предусматривает финансирование услуг на дому и расширение медицинской помощи по программе Medicaid. Кроме этого, в Белом доме начали использовать переводчиков языка жестов на брифингах.