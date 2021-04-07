Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США поддерживают желание Украины стать членом НАТО и будут этому способствовать.

Об этом она сказала во время брифинга.

Один из журналистов сказал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский публично заявил, что стране необходимо вступить в НАТО, чтобы избежать войны в Донбассе с Россией. Он разговаривал об этом с премьер-министром Канады. Потому у Псаки спросили, есть ли конкретная позиция Белого дома и президента Джо Байдена по этому вопросу.

Псаки ответила, что в течение нескольких лет Украина говорит о стремлении стать членом НАТО. Этот вопрос обсуждался с различными официальными лицами США.

“Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной. Мы их решительно поддерживаем. Мы вместе с ними работаем над противодействием дестабилизирующим действиям. Но это решение должно принимать НАТО, и США будут представлять их (украинские, -ред.) интересы”, – сказал Псаки.

Напомним, что во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.

Зеленский отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.