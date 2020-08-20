Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад” со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры страны.
“Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета открыто по статье 361 Уголовного кодекса”, – сообщил агентству представитель пресс-службы.
Речь идет о “публичных призывах к захвату государственной власти”.
Информацию об открытии дела подтвердил и генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает белорусская редакция “Радио Свобода”. Соответствующее видеозаявление опубликовано в официальном Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.
“Группой граждан Республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целью которого, в том числе, является организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной”, – отметил Конюк.
“Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также нанесение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту открыто уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса”, – добавил он.
Статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
ОБНОВЛЕНО:
В комментарии агентству “Интерфакс-Запад” член президиума совета Максим Знак сообщил, что этот орган белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело.
“Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета”, – отметил он, отвечая на вопрос о возможности репрессий и обысков в связи с открытием дела.
Знак заверил, что совет не несет угрозы национальной безопасности Беларуси.
“Ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление”, – сказал он.
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