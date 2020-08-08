В Беларуси главу штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз после задержания поместили в Центр изоляции нарушителей.

Об этом пресс-секретарь избирательного штаба Тихановской Анна Красулина сообщила белорусскому агентству TUT.by.

Марию Мороз задержали для участия в судебном заседании, поэтому она пробудет в изоляторе до понедельника.

Кроме того, сегодня в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией вызвали представителя штаба Тихановской Антона Сташевского. Его отвезли в Следственный комитет Беларуси.

Также сообщается, что с 15:00 не выходит на связь доверенное лицо Светланы Тихановской – Олег Моисеев. Его тоже сегодня вызвали в ГУБОПиК.

Анна Красулина добавила, что у дома, где живет Тихановская, дежурит большое количество правоохранителей в штатском.