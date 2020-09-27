В субботу вечером, 26 сентября, в Беларуси хакеры из группировки "Кибер-Партизаны" прервали онлайн-трансляцию нескольких государственных каналов кадрами избиения участников антиправительственных протестов.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Так, хакеры взломали сайт Белтелерадиокомпании (БТРК).

В это время на ключевом госканале “Беларусь 1” (входит в структуру БТРК) в онлайн-трансляции вечерних новостей показывали интервью и.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича на тему ситуации с коронавирусом COVID-19.

Данное интервью было прервано кадрами жестких избиений и задержаний протестующих силовиками на митингах против Александра Лукашенко.

Теми же кадрами было прервано и онлайн-вещание государственного телеканала ОНТ. Позже на сайтах этих каналов стало недоступным онлайн-вещание.

В это же время в Telegram-канале “Кибер-Партизаны” появилось сообщение: “Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы”.

Стоит отметить, что с начала сентября хакеры из этой же группы взломали сайты нескольких белорусских ведомств. Атаке, в частности, подверглись сайты управделами президента Беларуси, МВД, белорусской торгово-промышленной палаты, “Белорусских лотерей”.