Об этом сообщает “Радыё Свабода”.
Киберпротестующие опубликовали свое обращение на официальном сайте торгово-промышленной палаты.
“Мы – кибер-партизаны Беларуси. Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну… призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе. Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне… Жыве Беларусь!”, – говорится в сообщении.
До этого хакеры взломали официальные сайты управделами Лукашенко, МВД и Академии МВД.
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- В субботу, 5 сентября, в Минске состоялась очередная акция протеста под названием “Женский марш мира”.