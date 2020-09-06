Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

Киберпротестующие опубликовали свое обращение на официальном сайте торгово-промышленной палаты.

“Мы – кибер-партизаны Беларуси. Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну… призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе. Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне… Жыве Беларусь!”, – говорится в сообщении.

До этого хакеры взломали официальные сайты управделами Лукашенко, МВД и Академии МВД.