В Беларуси завели уголовное дело на основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило.

Соответствующий документ опубликован в NEXTA.

“На основателя каналов NEXTA завели уголовное дело — до 15 лет лишения свободы”, – говорится в сообщении.

Карточка о розыске Степана Путило содержится в базе данных МВД РФ.

Стоит отметить, что Telegram-канал NEXTA подробно освещает последние события в Беларуси.

NEXTA был основан в 2015 году как YouTube-канал, через два года канал появился и в Telegram. Канал имеет 1,9 млн подписчиков.

Создатель и главный редактор обоих каналов Степан Путило на данный момент живет в Польше.