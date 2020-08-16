Соответствующий документ опубликован в NEXTA.
“На основателя каналов NEXTA завели уголовное дело — до 15 лет лишения свободы”, – говорится в сообщении.
Карточка о розыске Степана Путило содержится в базе данных МВД РФ.
Стоит отметить, что Telegram-канал NEXTA подробно освещает последние события в Беларуси.
NEXTA был основан в 2015 году как YouTube-канал, через два года канал появился и в Telegram. Канал имеет 1,9 млн подписчиков.
Создатель и главный редактор обоих каналов Степан Путило на данный момент живет в Польше.
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