Об этом сообщает белорусский телеканал ONT News.
Вступить в ряды “народной дружины” могут все граждане Беларуси, которым исполнилось 18 лет. Поощрять добровольцев будут отгулами и деньгами.
У “дружинников”, как и в советское время, будут красные повязки. Они будут патрулировать улицы и при необходимости проводить “профилактические беседы” с гражданами.
График работы добровольцы должны согласовать с правоохранителями, но преимущественно это будет вечернее время — предположительно с 18:00 до 22:00.
- Ранее замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики и военные будут применять спецсредства и боевое оружие против митингующих.