Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.
В частности, на протестах требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.
При этом протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Пикетчики с 17:00 пройдут от Стеллы по проспекту Победителей в ГУМа, после чего вернутся на проспект Независимости.
Отметим, что в цепи солидарности в Минске собралось около 200 000 человек, пишет издание “Наша Нива”.
“Оценить количество демонстрантов в центре Минска невозможно. Колонны с десятками тысяч людей просто везде. В центре уже собрались десятки тысяч оппонентов Лукашенко. Особенно много их у стелы “Минск – город-герой”, – говорится в сообщении.
“Множество людей сейчас в районе площади Якуба Коласа. Несут 30-метровый флаг. Люди скандируют: “уходи, уходи!”, – добавляет NEXTA.
В то же время протесты проходят и в других городах – Бресте, Гродно, Жлобине и Борисове.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- Сегодня в Минске до тысячи человек вышли на провластный митинг в поддержку президента Александра Лукашенко на площади Независимости.