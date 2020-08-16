Пикетчики в Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки с 17 августа и до тех пор, пока не будут выполнены требования людей.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

В частности, на протестах требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.

При этом протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Пикетчики с 17:00 пройдут от Стеллы по проспекту Победителей в ГУМа, после чего вернутся на проспект Независимости.

Отметим, что в цепи солидарности в Минске собралось около 200 000 человек, пишет издание “Наша Нива”.

“Оценить количество демонстрантов в центре Минска невозможно. Колонны с десятками тысяч людей просто везде. В центре уже собрались десятки тысяч оппонентов Лукашенко. Особенно много их у стелы “Минск – город-герой”, – говорится в сообщении.

“Множество людей сейчас в районе площади Якуба Коласа. Несут 30-метровый флаг. Люди скандируют: “уходи, уходи!”, – добавляет NEXTA.

В то же время протесты проходят и в других городах – Бресте, Гродно, Жлобине и Борисове.