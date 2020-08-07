Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте федерации.
Так, матчи “Динамо-Минск” — “Смолевичи” и “Минск” — “Славия-Мозырь” будут проведены 14 и 12 августа соответственно – то есть уже после президентских выборов в Беларуси, что запланированы на 9 августа.
Матчи перенесены “в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года”.
Как сообщает белорусский интернет-портал TUT.BY, в пункте 5.5.4 регламента речь идет о переносе “в случае форс-мажорных обстоятельств”. Какие это обстоятельства, не сообщается.
Стоит отметить, что накануне во время матча в Солигорске между местным “Шахтером” и “Динамо-Брест” практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: “Жыве Беларусь!”.
После указанного матча оппозиционные блогеры начали призывать сходить на матч в Минске между “Динамо” и “Смолевичами”.
“Жыве Беларусь!” — патриотический лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. Данный лозунг сейчас часто звучит на оппозиционных митингах. Участников акций протеста неоднократно штрафовали за его выкрикивание. В протоколах же этот лозунг называли “антигосударственным”.
Стоит отметить, что игры чемпионата Беларуси по футболу не отменялись и не переносились весной из-за пандемии коронавируса.
- 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- Белорусский блогер Сергей Тихановський, который планировал вступить в президентскую гонку, был задержан. Он не мог предоставить документы для ЦИК лично и ему было отказано в регистрации. Тогда жена блогера Светлана Тихановская подала свою кандидатуру.
- Штабы трех оппозиционных белорусских политиков: Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились. Виктора Бабарико называли главным соперником Лукашенко в борьбе за президентский пост. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов. В июне Бабарико обвинили в финансовых преступлениях и арестовали. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.
- Вечером 14 июля в разных городах Беларуси люди вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатам на пост президента альтернативных выдвиженцев Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало.
- 4 августа в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое продлится с 4 по 8 августа включительно. Досрочно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.