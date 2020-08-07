Федерация футбола Беларуси перенеcла на более поздний срок два матча чемпионата страны, которые должны были состояться в Минске 7 и 8 августа.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте федерации.

Так, матчи “Динамо-Минск” — “Смолевичи” и “Минск” — “Славия-Мозырь” будут проведены 14 и 12 августа соответственно – то есть уже после президентских выборов в Беларуси, что запланированы на 9 августа.

Матчи перенесены “в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года”.

Как сообщает белорусский интернет-портал TUT.BY, в пункте 5.5.4 регламента речь идет о переносе “в случае форс-мажорных обстоятельств”. Какие это обстоятельства, не сообщается.

Стоит отметить, что накануне во время матча в Солигорске между местным “Шахтером” и “Динамо-Брест” практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: “Жыве Беларусь!”.

После указанного матча оппозиционные блогеры начали призывать сходить на матч в Минске между “Динамо” и “Смолевичами”.

“Жыве Беларусь!” — патриотический лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. Данный лозунг сейчас часто звучит на оппозиционных митингах. Участников акций протеста неоднократно штрафовали за его выкрикивание. В протоколах же этот лозунг называли “антигосударственным”.

Стоит отметить, что игры чемпионата Беларуси по футболу не отменялись и не переносились весной из-за пандемии коронавируса.