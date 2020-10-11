Сегодня, 11 октября, в Минске перед началом акций протеста начали задерживать людей и журналистов в том числе.

Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

Так, в Минске задержали фотографа “КП в Беларуси” Святослава Зоркого и корреспондента Алесю Добыш.

На этом видео люди в балаклавах задерживают двух человек в жилетах с надписью “Пресса”:

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что задержаны журналисты Анастасия Бойко, Дмитрий Мицкевич, Алексей Ивашкевич.

“От нашего фотокорреспондента Александра Ружечки пришло сообщение “Забрали”. Два других корреспондента Александр Владыко и Алексей Носов, которые работали вместе с ним, не выходят на связь”, — пишет Onliner.

В Гродно задержали журналистку Ольгу Комягину – журналистка TUT.BY и “Народной воли”. Она успела позвонить из буса и сообщить о задержании. В этот момент от нее требовали убрать телефон.

В Гродно задержали Ольгу Комягин – журналистку TUT.BY и “Народной воли”. Она успела позвонить и сообщить о задержании. В этот момент от нее требовали убрать телефон. Сейчас сообщается о четырех задержанных журналистов.

Столкновения в Минске между демонстрантами и людьми в балаклавах: