Білоруський активіст Степан Латипов, затриманий в розпал протестів у країні, спробував накласти на себе руки у залі суду.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Вясна”.

Як повідомили правозахисники, Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і завдав собі ушкодження.

За інформацією видання “Наша ніва”, Латипов дістав з теки з документами “якийсь предмет, можливо, ручку”, і пошкодив нею горло, а потім став різати руки.

У центрі “Вясна” повідомили, що після спроби самогубства активіст вижив, його будуть вводити в штучну кому.

Мінчанина Степана Латипова затримали у вересні 2020 року в розпал протестів у Білорусі проти фальсифікації виборів президента. Активіст жив у культовому для протестувальників місці – на “Площі змін”. Це двір у Мінську, жителі якого активно протестували проти насильства і безправ’я в країні.

Латипова звинуватили за трьома статтями: в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок, в опорі співробітникам міліції, в шахрайстві в особливо великому розмірі. Активіст провину не визнав. Правозахисники внесли Латипова до списку політв’язнів.

Вранці 1 червня почалося судове засідання, на якому свідком виступив батько Латипова. Після цього активіст звернувся до нього.

“Батьку, після побачення з тобою до мене прийшов ГУБОПіК [Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією] й пообіцяв, що якщо я не визнаю провину, то буде “пресхата” [нестерпні умови в ув’язненні, які створюють співкамерники] і кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів. “Пресхата” у мене вже була – 51 день. Отож готуйся…”, – сказав Степан.

Білоруське незалежне видання TUT.BY, яке також зазнає переслідувань з боку влади, публікує запис слів Латипова.

За словами батька активіста, з 11 квітня Степана утримували в ШІЗО разом з людьми, у яких діагностували психічні розлади.