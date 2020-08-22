В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о задержании одного из координаторов "незаконных уличных акций".

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства.

В ведомстве сообщили, что задержанный координатор – 34-летний житель Минска. Он якобы занимался поиском новых протестующих и платил им деньги.

“В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников”, – сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что некий 37-летний житель столицы дал показания против координатора, который предлагал ему деньги за участие в одной из акций.

“Выяснилось, что за день до этого “клиент” вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка”, – рассказали в МВД.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.