Работники Белорусского автомобильного завода в г. Жодино приостановил работу и вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством. Люди требуют честных выборов и пересчета голосов.

Об этом сообщает TUT.BY.

Несколько сотен рабочих БелАЗа приостановили работу и вышли к прессовому цеху.

“Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить. На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи. Но если ничего не изменится, нужно бастовать”, – сказал один из работников БелАЗа.

Поддержать рабочих пришли и жители Жодино. Они кричат: “Власть с народом!”, “БелАЗ, спасибо”.

Милиции в окрестностях завода пока нет.