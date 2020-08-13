Об этом сообщает TUT.BY.
Несколько сотен рабочих БелАЗа приостановили работу и вышли к прессовому цеху.
“Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить. На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи. Но если ничего не изменится, нужно бастовать”, – сказал один из работников БелАЗа.
Поддержать рабочих пришли и жители Жодино. Они кричат: “Власть с народом!”, “БелАЗ, спасибо”.
Милиции в окрестностях завода пока нет.
- Ранее сообщалось, что после выборов президента Беларуси протесты прошли и на металлургическом заводе в г. Жлобин, Гомельской области.