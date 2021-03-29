Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по подготовке акта терроризма против одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает белорусское агентство “БЕЛТА”.

“Генеральной прокуратурой на основании материалов, предоставленных Комитетом государственной безопасности и МВД, относительно Тихановськой и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело по подготовке акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались осуществить взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта”, – рассказал Швед.

Из материалов проверки также следует, что “в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в осуществлении действий, создающих опасность гибели людей”.

BYPOL – группа, сформированная белорусскими милиционерами, которые ушли из службы в знак протеста против применения силы для подавления мирных акций протеста в стране.

В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.

Режим применяет против демонстрантов жесткие репрессии и массово арестовывает их. Во время последней акции на День воли 25 марта были задержаны не менее 245 человек.

Параллельно с акциями протеста проходят митинги, шествия, организованные действующей властью.