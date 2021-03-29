Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает белорусское агентство “БЕЛТА”.
“Генеральной прокуратурой на основании материалов, предоставленных Комитетом государственной безопасности и МВД, относительно Тихановськой и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело по подготовке акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались осуществить взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта”, – рассказал Швед.
Из материалов проверки также следует, что “в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в осуществлении действий, создающих опасность гибели людей”.
BYPOL – группа, сформированная белорусскими милиционерами, которые ушли из службы в знак протеста против применения силы для подавления мирных акций протеста в стране.
В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.
Режим применяет против демонстрантов жесткие репрессии и массово арестовывает их. Во время последней акции на День воли 25 марта были задержаны не менее 245 человек.
Параллельно с акциями протеста проходят митинги, шествия, организованные действующей властью.
- Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- В марте лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о старте общенационального голосования за переговоры с властью.