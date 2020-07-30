В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье "подготовка терактов".

Об этом сообщил в комментарии журналистам госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков, информирует агентство “Интерфакс-Запад”.

“Да, конечно, (возбуждено уголовное дело, – ред)”, – сказал Равков.

Комментируя суть обвинения, он уточнил: “Подготовка террористических актов”.

Равков также рассказал, что в настоящее время сотрудники силовых структур ведут поиск около 200 боевиков, которые находятся на территории Беларуси.

“33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси, по оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена”, – отметил Равков.

(На видео – с 47:40)

Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.

Как заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, примерно 14 задержанных в Беларуси боевиков ранее воевали на Донбассе.

Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.