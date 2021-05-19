Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.
Літак впав на майданчику перед двоповерховими будинками, територію обгородили фахівці.
У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що причиною події стала технічна несправність повітряного судна, яку екіпаж виявив під час навчально-тренувального польоту.
На борту знаходилися два пілоти, обидва загинули.
У відомстві повідомили, що сім’ям загиблих буде надана допомога. Інших жертв і руйнувань в результаті інциденту немає.
На місце події виїхала комісія оборонного відомства на чолі з заступником міністра оборони Білорусі з озброєння.
- У січні в Бразилії розбився легкомоторний літак із футболістами та президентом клубу.