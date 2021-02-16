Утром во вторник, 16 февраля, в Беларуси силовики пришли с обысками к членам Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Об этом проинформировали в пресс-службе БАЖ.

Согласно данным организации, рано утром пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. По итогам обыска он проинформировал, что силовики пришли к нему домой в 7:25 утра, настойчиво позвонили в дверь, а затем пришли с оборудованием, чтобы вырезать дверь.

“Руки за спину и т. д., Но дома было трое детей, поэтому все прошло довольно спокойно, силовую группу отправили из квартиры”, — рассказал Горецкий.

По его словам, силовики обыскали даже мусорный бак и холодильник, забрали ноутбуки, телефоны, деньги. Обыск длился около 3-4 часов и проводился в рамках ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (“Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них”).

Также известно, что силовики сегодня пришли к юристу БАЖ Олегу Агееву и главе Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу.

Исполнительный директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила в Facebook, что Бастунца “утром забрали “трое” и повезли в офис с обыском”.

Эту информацию подтвердила и супруга Бастунца Сабина Брило. “Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ”, – заявила Брило, которую цитирует пресс-служба ассоциации.

Причин обысков в офисе БАЖ силовики не указали.

По данным издания TUT.BY, около 12:15 из офиса БАЖ в Минске вышли силовики. Они опечатали офис Ассоциации. Бастунца силовики пока что отпустили.

Согласно данным БАЖ, обыски проводятся также у журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси.

Как сообщает правозащитный центр “Вясна”, утром 16 февраля сотрудники ОМОНа пришли в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щираковой. У нее проводят обыск в рамках уголовного дела по ст. 362 УК Беларуси (убийство сотрудника органов внутренних дел).

Обыск идет и у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, у членов могилевского отделения “Вясны”, у координатора кампании “Правозащитники против смертной казни”Андрея Полуды.

Издание TUT.BY со ссылкой на следственный комитет сообщает, что обыски проводятся “с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности”.

СПРАВКА. Белорусская ассоциация журналистов — белорусская неправительственная общественная организация. Объединяет граждан, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью либо содействующих ее развитию. БАЖ была образована в 1995 году, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. Выступает в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.