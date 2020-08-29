Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
К примеру, аккредитации лишили журналистов съемочной группы немецкого телеканала ARD. Ранее их задержали в Минске. В отношении белорусского члена группы составили протокол за якобы участие в массовой акции, а российских представителей депортируют из страны.
Журналист ARD Илья Кузнецов отметил, что его лишили аккредитации “с целью обеспечения информационной безопасности страны”.
Также лишили аккредитации сотрудников Associated Press, RFI и программы “Настоящее время”.
До этого из Беларуси депортировали известного шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансона. Ему запретили въезд в страну на пять лет.
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