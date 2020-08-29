Белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации Министерства иностранных дел сотрудников иностранных средств массовой информации.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

К примеру, аккредитации лишили журналистов съемочной группы немецкого телеканала ARD. Ранее их задержали в Минске. В отношении белорусского члена группы составили протокол за якобы участие в массовой акции, а российских представителей депортируют из страны.

Журналист ARD Илья Кузнецов отметил, что его лишили аккредитации “с целью обеспечения информационной безопасности страны”.

Также лишили аккредитации сотрудников Associated Press, RFI и программы “Настоящее время”.

До этого из Беларуси депортировали известного шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансона. Ему запретили въезд в страну на пять лет.