В Беларуси студенты проводят «сидячие» забастовки, некоторых задержали

Об этом сообщает TUT.by.

Студенты БГУФК (Белорусский государственный университет физической культуры), БГАИ (Белорусская государственная академия искусств) и БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), БГУ (Белорусский государственный университет), МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет), МГЭИ (Международный государственный университет) им. Сахарова, БГМУ (Белорусский государственный медицинский университет), вышли на сидячие акции протеста у входа в главные корпуса своих университетов.

В частности, студенты БГУ вышли на акцию, несмотря на ремонт крыльца.

У МГЛУ студенты начали петь песни и скандировать “Жыве Беларусь!”.

В одном из корпусов проходит сидячая акция протеста студентов. На территорию БГЭУ (Белорусский государственный экономический университет), где проходит акция студентов, заехал синий микроавтобус с неизвестными в балаклавах.

Собравшиеся у БГУИР студенты скандируют “Я/Мы Дмитрий Мазуро”. Это студент БГИУР, которого 28 сентября суд приговорил к 23 суткам ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованию сотрудников милиции.

Издание сообщает о задержаниях студентов на акциях возле ГрГУ (Городненский государственный университет) и БГАТУ (Белорусский государственный аграрный технический университет). В БНТУ (Белорусский национальный технический университет), Академии управления при президенте и ГрГМУ (Гродненский государственный медицинский университет) к участникам акций вышла администрация вузов.