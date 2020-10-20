Об этом сообщает БелТА.

“Решением суда Центрального района Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами”, – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что теперь за репост материалов с логотипом NEXTA или какое-либо другое распространение материалов Telegram-канала нарушителям грозит административная ответственность.

“Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом “NEXTA” или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь)”, – заявила она.

Telegram-канал NEXTA – крупнейший белорусский оппозиционный ресурс с аудиторией 900 тыс. подписчиков.