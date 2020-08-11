В Беларуси уже третьи сутки наблюдаются серьезные проблемы с интернет-связью.

Об этом сообщает портал Onliner.

Пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам.

Национальная телекоммуникационная компания “Белтелеком” 10 августа сообщила о намерении приложить “максимальные усилия по восстановлению ситуации до конца дня”, но пока полноценного доступа к Интернету нет.

Провайдер “A1” сообщил, что решение о компенсации клиентам, по не зависящим от компании причинам, будет принято после детального изучения ситуации и оценки времени простоя. Аналогичное заявление поступило от МТС.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.