Covid-19 Украина

обновлено 09.09.2020 в 12:02

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В Беларуси в квартиру нобелевской лауреатки Алексиевич ломятся неизвестные

Сегодня утром в квартиру члена президиума Координационного совета Беларуси и нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич начали ломиться неизвестные.

Среда, 9 сентября 2020, 13:10

Об этом сообщает белорусское издание “Белсат”.

Незнакомцы также звонят по телефону.

По данным “Радыё Свабода”, во дворе Алексиевич находятся оперативники в штатском и два автобуса.

Стоит отметить, что Светлана Алексиевич – последняя из семи членов президиума Координационного совета, остающаяся на свободе в Беларуси.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

  • В субботу, 5 сентября, в Минске состоялась очередная акция протеста под названием “Женский марш мира”.
  • 4 сентября суд в Минске вынес приговор шести журналистам негосударственных СМИ, которые были задержаны за освещение протеста студентов 1 сентября. Им присудили по трое суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Теги: Беларусь, затримання, невідомі, протести в Білорусі, Світлана Алексієвич

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