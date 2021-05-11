Про це пише білоруське державне агентство “БелТА”.
Повідомляється, що волонтери допомогли вивезти з костелу цінне майно: богослужбові приналежності, ікони, книги та інші переносні речі, а також святиню – образ Матері Божої Будславської.
На місці пожежі працюють 13 автоцистерн, чотири автодрабини, два автоколінчатих підіймача, повітрезаправник і насосно-рукавний автомобіль.
На момент загоряння в костелі парафіян не було. Зараз вогонь локалізовано.
- Раніше повідомлялося, що у Вінниці в офісному центрі сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинула людина.